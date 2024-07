Palio di Siena 2024 vince l’Onda ma polemiche per la mossa | feroci critiche al mossiere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il travagliatodidi Provenzano, disputato due giorni dopo a causa della pioggia che ha provocato un doppio rinvio che non capitava dal 1979, viene vinto dalla contrada delcon il fantino Carlo Sanna (Brigante) e il cavallo Tabacco. Ma la carriera del 2 luglio, corsa il 4 alle ore 19.30 esatte dopo mezzora abbondante di false mosse e fuori dopo la chiama, per molti appassionati è viziata da un errore del, Bartolo Ambrosione, che ha dato per buona unain cui, palesemente, la posizione del cavallo di rincorsa, quello della contrada della Lupa, non era per nulla ben allineato al secondo canape. Ma tra la pioggia degli scorsi giorni e le sette chiamate odierne, prima o poi il via andava dato e il rischio era quello di fare notte: la chiamata è stata poco tempestiva,ha vinto battendo in primis l’Oca e sono in molti a protestare per quanto accaduto, con la tensione alle stelle.