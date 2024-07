Omidicio a Pannarano il sindaco Iavarone | Comunità sotto choc ci stringiamo al dolore della famiglia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia a, dove un terribile delitto si è consumato, nella serata di ieri. Un uomo di 70 anni è stato sgozzato, a coltellate, e poi decapitato dal fratello, prima di costituirsi ai Carabiniericompagnia di Montesarchio. Sulla vicenda è intervenuto anche ilAntonio: “La. Un episodio così cruento, se dovessero essere confermati i fatti come raccontati, ha scosso l’intera cittadina. Era impensabile potesse accadere un episodio simile. L’amministrazione comunale e tutta ladisi stringe intorno al. Il nostro è un paese tranquillo che purtroppo subisce un episodio inimmaginabile, siamo sconvolti. Non ci sono parole per descrivere lo stato d’animo che l’interasta vivendo”.