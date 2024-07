Non solo del Napoli | parla Marco Materazzi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nonhato a margine dell’evento di presentazione della nuova partnership tra Serie A ed Enilive. Di seguito le parole dell’ex difensore: “Inter? Penso che come squadra stia dominando anche a livello di gioco. La favorita e’ sempre quella che ha vinto lo scudetto e per me rimane l’Inter, al di la’ del fatto che e’ anche una questione di cuore”. Non: la Juventus di Thiago Motta “Juve? Sta facendo le cose fatte per bene. Hanno preso un allenatore giovane ma con tantissima esperienza che ha dimostrato di essere piu’ che valido. Dispiace perche’ era un mio compagno di triplete e ora dovraà far bene alla Juve” scherza il campione del mondo azzurro in merito a Thiago Motta, che dice di non aver sentito: “Da juventino non ci parlo.