Nei pronto soccorso dell’Asl Toscana Nord Ovest arrivano 25 nuovi specializzandi

(Di giovedì 4 luglio 2024) PISA – Le difficoltà deipotranno essere alleviate almeno a partire da agosto. Arriveranno infatti alcuni ‘rinforzi’ per le strutture sanitarie. Dopo aver stabilizzato, con l’assunzione, 20 medici specialisti convenzionati (già tutti al lavoro in varie sedi), dall’1 agosto entreranno in servizio 25, che hanno già accettato le rispettive destinazioni. In più, un lavoro di rete e la disponibilità delle strutture e dei professionisti a coadiuvare l’attività dipartimentale e a soddisfare le singole esigenze permetteranno di coprire i turni in maniera adeguata anche nelle sedi in cui ci sono più difficoltà a reperire professionisti. In questa maniera, grazie alla rete, verranno supportati anche gli ospedali più piccoli, per i quali ci sono più difficoltà a reperire personale.