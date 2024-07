Napoli Rafa Marin pronto per le visite mediche | Ostigard e Natan in uscita nuovi rinforzi in vista

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’acquisto delper le. Conte prepara il nuovo assetto difensivo con le partenze di. Ilè sul punto di chiudere il primo grande colpo del mercato estivo, condel Real Madrida sottoporsi alle. Secondo fonti vicine al club, il trasferimento del difensore spagnolo è stato concordato da tempo, ma l’ufficialità è stata posticipata in attesa della definizione della data per gli esami medici., 23 anni, è atteso ad inizio della prossima settimana per completare lee unirsi al ritiro estivo dela Dimaro. Il centrale spagnolo è visto come il primo importante acquisto sotto la gestione di Antonio Conte, il quale sembra deciso a rafforzare il reparto difensivo indella prossima stagione.