Napoli-Buongiorno chiusura ormai ad un passo | spunta anche un indizio…

(Di giovedì 4 luglio 2024) Siamo ad undalladell’affare che dovrebbe portare Alessandroal. In queste ore ètoun indizio molto interessante. Alessandrosembra siasulla strada giusta per diventare uno degli acquisti deldi questa sessione estiva di calciomercato. I lavori vanno avanti da giorni ma proprio nelle ultime ore pare stiano arrivando segnali positivi per ladella trattativa. Ilvuole puntare su di lui e lo dimostra il fatto cheAurelio De Laurentiis sia arrivato a Milano per incidere in maniera ancora più importante sulla trattativa. Come raccontato nel corso di queste ore da Sky Sport, ilavrebbe trovato l’accordo con il Torino sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus.