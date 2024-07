Moncaro | la produzione non è a rischio Contro di noi è in corso una guerra a mezzo stampa Parla la presidente Donatella Manetti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 luglio 2024) «Non è aladella cooperativa Terre Cortesi». Lo dice in modo chiaro al Gambero Rosso ladella cooperativa marchigiana, dopo i diversi articoli allarmistici usciti nei giorni scorsi sullalocale, soprattutto in seguito ad un’ondata di nuove dimissioni per giusta causa da parte dei dipendenti.di «una nuova era per la, iniziata lo s27 febbraio». Data storica per l’azienda a causa di un infuocato Cda che ha visto l’exDoriano Marchetti costretto ad abbondonare l’azienda, cona sostituirlo. Con lei abbiamo cercato di ripercorrere tutte le tappe, a partire da quel 27 febbraio fino ad arrivare al presente e al futuro della più grande cooperativa del territorio.