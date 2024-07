Milano-Cortina per Salvini non esistono problemi | Ritardi sulla pista da bob? Macché siamo in anticipo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Incurante dell’allarme-rilanciato dalla stessa Regione Veneto durante l’approvazione del bilancio della società Infrastrutture2026, il ministro leghista Matteosale nel bellunese per rassicurare gli sportivi e i signori delle Olimpiadi. Ladasi farà e sarà bellissima. I lavori procedono e rispetteranno i tempi. Gli ambientalisti devono rassegnarsi, lui stesso li inviterà ad abbracciare i 10mila alberelli che saranno piantati per sostituire i 400 larici secolari abbattuti nel bosco di Ronco. Dopo aver fatto visita ai cantieri dell’Impresa Pizzarotti ae alle varianti Anas in corso di costruzione a Valle e Tai di Cadore, risponde ai giornalisti, glissando però su qualche domanda più specifica.