Marvel | le serie tv ricevono aggiornamenti da parte dei dirigenti

(Di giovedì 4 luglio 2024) Brad Winderbaum, responsabile TV e streaming deiStudios , ha fornito alcuni dettagli sui prossimi contenuti Disney+ nel podcast ufficiale. Daredevil : Born Again debutterà su Disney+ a marzo 2025. Agatha All Along arriverà a settembre 2024, mentre Eyes of Wakanda dovrebbe arrivare nel 2024. Intervenuto al podcast ufficiale, Winderbaum si è mostrato entusiasta di ciò che lo attende. “Daredevil è incredibile“, ha detto. “È simile in qualche modo a X-Men ’97, perché sta facendo rivivere qualcosa che i fan amano, ma lo sta portando in una nuova direzione. Questi personaggi sono maturati. L’universo è diverso da com’era. Le cose sono cambiate. La società è cambiata“. Ha aggiunto che i personaggi “Matt e Wilson sono cambiati e i loro personaggi si scontreranno in modi mai visti prima.