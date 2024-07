L' ultima di Ilaria Salis | nel suo euro-manifesto spunta il simbolo anarchico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una compagna a Bruxelles. Una pasionaria rossa, per nulla intimorita dai mesi di galera ungheresi. Pronta, al contrario, a rilanciare l'antagonismo, quello duro e puro, ai sovranisti. Parole messe nere su bianco su Instagram, in otto slide, da, nuova icona della sinistra. E che offendono, letteralmente, milioni di italiani di destra, bollati come i «nuovi fascisti». Il duo delle meraviglie, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, dopo il fragoroso tonfo di Aboubakar Soumahoro, stanno ricevendo dalla prof monzese delle grandi soddisfazioni. «Si tratta dunque di capire quale deve essere la nuova forma internazionalista dell'antifascismo, andando ad incidere sulle condizioni di vita delle persone comuni». Il ricco bonifico che ogni mese lariceverà non pare averla cambiata.