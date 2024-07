Le serate di Castelsecco | musica astronomia e teatro sotto le stelle a cura di Associazione di Castelsecco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arezzo, 4 luglio 2024 – Dallaall’, passando per il, la grande letteratura e l’omaggio a Giorgio Vasari, parte l'ottava edizione de “Ledi” dal 4 luglio al 28 settembre 2024, la rassegna che animerà il suggestivo sito archeologico dicon un ricco calendario di appuntamenti culturali. L’edizione si distingue per la straordinaria collaborazione tra numerose realtà operanti nei settori artistico, sportivo, formativo, ambientale e solidaristico, creando una rete sinergica che garantisce elevato livello qualitativo degli eventi. Spettacoli teatrali, concerti, conferenze di, letture di grandi opere letterarie e omaggi a figure storiche illustri come Giorgio Vasari, nell’anno delle sue celebrazioni, saranno al centro dell’estate con attività per tutti.