Le notti fiorentine anni ’70 I primi Renato Zero e Amanda Lear

(Di giovedì 4 luglio 2024) Guidi* Lasciato il Carillon in Versilia, mi spinsi verso Firenze, città che mi consentì d’incontrare imprenditori, nobili e nomi di livello. All’inizio degli’70 i locali in voga erano Mach2, Arcadia, Club 67, Otto club che diventerà Yab, Full Up, per gli stranieri Red Garter e Space Electronic. Dovevo misurarmi con dei colossi, ma la sfida non mi preoccupava. Con Carla andavamo a Firenze per fare lo shopping nelle boutique. Ne approfittavo per qualche incontro di lavoro. Alla fine decidemmo di farvi crescere nostra figlia, Cristina, mandandola nelle scuole di città. Il trasferimento coincise con un nuovo locale: il dancing “i Tigli”. Premetto: era all’ingresso delle Cascine, una zona di frontiera. Lavoricchiava ma aveva bisogno di una profonda ristrutturazione.