La meravigliosa casa arcobaleno che puoi realizzare anche tu

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 luglio 2024) Immaginate di acquistare una comunissima casetta che nulla ha di speciale, e che magari èabbastanza vecchiotta da richiedere un po’ di lavori d’ammodernamento. Perché non approfittarne per trasformarla in un vero e proprio tripudio di colori, tanto da ricordare una fiaba? È questa l’idea di Mel Romeo, che ha fatto un totale restyling (super economico) della sua abitazione, facendola diventare una. E con un po’ di fantasia, chiunque può riuscirci. La storia di Mel Romeo La protagonista di questa storia si chiama Melissa Romeo ed è una parrucchiera di 38 anni che vive nello Shropshire, in Inghilterra. Tra le sue passioni spicca quella per il canto, motivo per cui fa parte di una band (gli HotRox) con cui condivide esperienze indimenticabili.