La gestione dell’immigrazione è il fallimento peggiore del governo Sunak

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non è ancora la stagione di punta per le traversate di migranti attraverso il Canale della Manica, ma il 2024 si sta già rivelando un anno eccezionale. Il numero di persone che sono arrivate in Regno Unito attraversando illegalmente la Manica ha infatti raggiunto un nuovo record durante i primi sei mesi di quest’anno. Secondo le cifre provvisorie diffuse dal ministero dell’Interno, solo nella scorsa settimana più di ottocento persone sono arrivate sulle coste britanniche, portando il totale annuale a oltre tredicimila migranti; un aumento del diciassette per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’arrivo di un numero sempre crescente di migranti irregolari via mare dal 2018 a oggi ha incrementato significativamente il numero complessivo delle richieste di asilo.