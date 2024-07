Kvaratskhelia proseguono i contatti per il rinnovo | spunta l’incredibile richiesta dell’entourage

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) In casa Napoli va risolta la situazione legata a Khvicha. Le ultime sul futuro del georgiano. La stagione sta per iniziare e il Napoli non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. L’avvento di Antonio Conte sulla panchina azzurra ha dato una boccata d’aria all’intero ambiente, ma adesso bisogna lavorare in vista dei prossimi impegni. A breve, i calciatori saranno nuovamente impegnati sul rettangolo verde ma la società dovrà intervenire sul mercato. Quest’ultimo, è l’unico strumento per aumentare il valore della rosa, oltre alla volontà di blindare i giocatori cruciali. In questo senso, è impossibile non citare il nome di Khvicha. Quest’ultimo, vanta qualità molto importanti che son già state dimostrate alla Corte del Vesuvio in soli due anni.