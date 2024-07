Ilaria Salis vergognosa sinistra scandalosa E a questa Ue non mi piego | Meloni picchia durissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una Giorgiadeterminatissima, quella che si presenta a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio che chiude la stagione con la puntata di oggi, giovedì 4 luglio. Il premier parla a tutto campo. Si parte dalle recenti parole di Sergio Mattarella, usate come una clave dallaproprio contro il governo. "Condivido il discorso di Mattarella, che era sulla democrazia. Un discorso molto alto e lo condivido perché è vero che nelle democrazie non esiste un assolutismo nei poteri e neanche nella maggioranza", premette. "Per questo ci sono pesi e contrappesi ma ricordo a chi aesulta come allo stadio, strumentalizzando, che se non esiste l'assolutismo della maggioranza figuratevi se può esistere quello della minoranza, come abbiamo visto purtroppo visto quando al governo c'era lache perdeva la elezioni e chi andava al governo senza essere eletto ti diceva se potevi o no uscire di casa",la leader di FdI.