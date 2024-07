Il New York Times e la Cnn | Biden sa che rischia di doversi ritirare Ma la Casa Bianca smentisce

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha ammesso privatamente che i prossimi giorni saranno cruciali per stabilire se riuscirà a salvare la sua ricandidatura alle elezioni presidenziali di novembre. Lo riferiscono due fonti autorevoli come il Newe la Cnn, a cui il retroscena è stato svelato da alcuni “alleati” del leader democratico. Laha smentito categoricamente, ma le pressioni super fare un passo indietro si fanno sempre più intense dopo la disastrosa performance nel dibattito di una settimana fa con il suo principale avversario, l’ex presidente Donald Trump. Joe “vede il momento, ha gli occhi lucidi”, ha sottolineato un alleato del presidente alla Cnn. Secondo il New, due alleati che hanno parlato con lui hanno riferito cheè consapevole che la sua candidatura è in gioco e che potrebbe non essere in grado di salvarla se non riuscirà a convincere gli elettori di essere all’altezza del compito.