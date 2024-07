Il Movimento 5 Stelle è stato ammesso nel gruppo di The Left all’Europarlamento

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 luglio 2024) Per la prima volta in unal Parlamento europeo. Ilentrerà neldella Sinistra. Theha deciso di accogliere gli otto eletti pentestellati: entrambe le parti si sono prese un periodo di sei mesi con uno status reciproco di osservatore. Manon Aubry, copresidente della Sinistra, si dice lieto di accogliere il: “Questa decisione è stata presa in accordo con i nostri amici italiani di Sinistra Italiana e abbiamo assicurato che il M5S si allineasse alla nostra posizione politica”. Su temi come l’antifascismo, i diritti dei lavoratori, il clima. Theammette ilnel suoAubry sottolinea come questorappresenti ora “la principale opposizione alla coalizione von der Leyen”, fungendo “da baluardo contro l’estrema destra e le sue idee razziste e sessiste”.