Il libro di Lorenzo Castellani che Paolo Sorrentino dovrebbe proprio leggere

(Di giovedì 4 luglio 2024) Se qualcuno conosce, mi faccia la cortesia di segnarargli un libricino compendioso ed elegante che faal caso suo. Lo ha scritto lo storico delle istituzioni politichee si intitola “Eminenze grigie. Uomini all’ombra del potere” (Liberilibri). È una galleria di rapidi ritratti storici, da Frate Giuseppe – il consigliere di Richelieu all’origine della formula “eminenza grigia” – a Zhou Enlai, “il mandarino di Mao dal lungo sguardo”, scritti in uno stile che inclina al romanzesco senza tuttavia romanzare nulla. Ma è anche, suggerisco, un inventario di possibili sceneggiature. Questi personaggi che “si muovono con disinvoltura nei corridoi semibui dei palazzi e delle corti” meriterebbero ciascuno un film, una pièce o quanto meno un romanzo tutto per sé (per uno in particolare, Vladislav Surkov, il romanzo esiste già: “Il mago del Cremlino” di Giuliano Da Empoli).