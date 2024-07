Hugh Jackman ricorda il gesto di Kevin Feige dopo la sua pessima audizione per Wolverine

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 luglio 2024) All'epoca,sostenne quello che secondo lui fu un brutto provino per il ruolo dinel primo X-Men È difficile da immaginare oggi, ma non era scontato chediventassenei film della Fox che lanciarono i mutanti al cinema. L'attore, impegnato oggi nella campagna promozionale dell'attesissimo Deadpool &, ha confessato a Entertainment Weekly di essere stato assolutamente convinto di aver fallito il provino per il ruolo di Logan nel film X-Men del 2000 diretto da Bryan Singer., che oggi è il presidente dei Marvel Studios, ma all'epoca ricopriva il ruolo di assistente alla produzione, invitòa cena con lui e lo sceneggiatore della pellicola, elo accompagnò all'aeroporto.