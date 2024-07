Giovani talenti sulla scia di Bertoli Ai Giardini Ducali comincia la sfida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) di Stefano Marchetti "Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro": proprio questa canzone, "A muso duro", è stata come il ‘manifesto’ di Pierangeloe del suo percorso creativo. Stasera alle 21 aidi Modena (con ingresso gratuito) prenderà ufficialmente il via l’11ª edizione del premio a lui dedicato, con la direzione artistica del figlio Albertoe di Riccardo Benini: assisteremo a unafra 24 nuovi cantautori che puntano a conquistare uno degli otto posti per le finali in programma al teatro Carani di Sassuolo dall’8 al 10 novembre. "Siamo davvero molto emozionati per questo nuovo debutto – spiega Riccardo Benini –.