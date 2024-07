Futuro Lindstrom club esteri su di lui | spunta la decisione del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Cosa farà ilcon Jesperladelriguardo ildell’attaccante danese. Tra i giocatori che non hanno inciso in maniera considerevole con la maglia delc’è sicuramente Jesper: l’attaccante danese è arrivato all’ombra del Vesuvio dopo una stagione importante all’Eintracht Francoforte, ma non ha trovato la giusta dimensione all’interno della rosa azzurra. Molte le critiche piovute sull’attaccante che, secondo i tifosi, non è mai riuscito ad incidere come ci si aspettava. Questo il motivo per il quale molto si aspettano una cessione di, magari legata anche ad una formula particolare, senza lasciarlo andare definitivamente. I tifosi napoletani, infatti, spesso si sono detti convinti delle capacità di Jesper, ma in un’annata del genere sarebbe difficile valutare chiunque.