Festa al Don Facibeni Vince la Settignanese

(Di giovedì 4 luglio 2024) Esordienti 2011 dellain grande evidenza. I ‘Diavoletti rossoneri’ vincono con pieno merito il 45° torneo di calcio giovanile Don Giulio. Laanno 2011, allenata da Maurizio Romei, in semifinale aveva prevalso sulla Cattolica Virtus per 2-1 e nella finalissima aveva battuto il Rifredi 1-0, con rete decisiva di Ventimiglia. Questa la formazione dei rossoneri: Casini (miglior portiere del torneo), Domeniconi, Galli, Othman, Bartoli, Giugno, Sedicini, Minopoli, Gjokolaj, Magnarosa, Pandolfini, Piccioli, Fabris, Ventimiglia. All. Romei. Una squadra di giovani promesse dalle ottime potenzialità. Sempre gli Esordienti 2011 dellaavevano avuto un brillante comportamento nel torneo internazionale ‘Copa Jordi’ a Lloret de Mar in Spagna.