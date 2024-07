Euro 2024 – Spagna-Germania finale anticipata sul filo dell' equilibrio Musiala e compagni qualificati a 195 su Sisal it pronti a battere la Roja

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Adnkronos) - Roma, 04 luglio– Unatra le due formazioni che, nella storia, hanno vinto più volte il campionatopeo, tre a testa. Venerdì sera la MHPArena di Stoccarda sarà il teatroa sfida che apre i quarti di. La squadra che finora ha sempre vinto contro i padroni di casa; la miglior difesa, quellae Furie Rosse contro il miglior attacco, quello formato da. Le due formazioni sono tra le cinque ancora imbattute del torneo, le altre sono Inghilterra, Francia e Svizzera, e vogliono puntare ad arrivare a Berlino per giocarsi il titolo di. Gli espertisi aspettano una gara in grandissimocon lavincente a 2,70 contro il 2,80mentre si sale a 3,15 per il pareggio.