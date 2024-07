Elezioni nel Regno Unito trionfo dei Laburisti secondo gli exit poll | 410 seggi Conservatori al minimo storico | 131 scranni mai così pochi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un, una valanga. Ivanno oltre ogni più rosea previsione e conquistano 410, andando ben oltre la maggioranza assoluta e sfiorando il record di 419 conquistati da Tony Blair. I Tories, quantomeno, evitano l’estinzione guadagnando 131(maimale, ilerano stati 156nel 1906) e saranno il primo partito di opposizione visto che i Liberaldemocratici di Ed Davey si fermerebbero a 61i primi. Più indietro Reform Uk di Nigel Farage con 13, quindi i Nazionalisti scozzesi con 10, Plaid Cymru (il partito gallese) con 4 e i Verdi con due. Ilcontrocorrente – Insomma, se in Europa continentale c’è chi guarda a destra, l’isola della Brsterza stavolta in direzione opposta: verso il centro se non proprio a sinistra, tornando ad affidarsi al Labour – sotto la leadership moderata di sir Keir Starmer – dopo 14 anni di governi Tory.