Cultura Pravadelli Veneranda Fabbrica | Vogliamo far rivivere storia del Duomo ai milanesi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Milano, 4 lug. – (Adnkronos) – ?Con le nostre iniziativefar conoscere ladelai turisti e farlaai?. Parole di Fulvio, direttore generale delladel, intervenuto durante il seminario di approfondimento ?Museo, museo diffuso, non museo – Quando la passione per laè un?impresa?, organizzato nella sede dell?ente, in Piazzaa Milano. Un seminario voluto per stimolare una riflessione sulle attuali sfide dellad’impresa e su come i valori, le credenze e i comportamenti stratificati nel tempo possano essere codificati e consegnati alle nuove generazioni. Ladelè lo storico ente preposto alla conservazione e valorizzazione della Cattedrale meneghina.