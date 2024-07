Caso Visibilia chiesto nuovo processo per la ministra Daniela Santanchè | l’accusa è di falso in bilancio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nuova svolta giudiziaria nel, la casa editrice fondata dalladel Turismoal centro di un’inchiesta su presunte irregolarità nella gestione aziendale durante il periodo del Covid-19. La Procura di Milano hail rinvio a giudizio per lae altre 16 persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero, nonché per tre società legate all’inchiesta:è diinè stata fondata e guidata, fino al 2022, dalla senatrice di Fratelli d’Italia. Nel primo filone d’indagine,, Kunz, un’altra persone e due società sono imputati per truffa aggravata nei confronti dell’Inps riguardo alla gestione sulla cassa integrazione durante la pandemia.