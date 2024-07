Calciomercato Milan ritorno di fiamma per un big di Euro 2024 | cifre intriganti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Priorità attaccante neldel. Abbandonata la pista Zirkzee a causa delle commissioni troppo onerose, i rossoneri stanno vagliando diversi altri profili per il ruolo di prima punta. Romelu Lukaku interessa parecchio, ma il Napoli di Conte sembra avere una corsia principale e, adesso che ha terminato l’peo, la situazione potrebbe sbloccarsi nell’uno o nell’altro verso. A proposito di, ilavrebbe messo gli occhi su un altro protagonista della competizione. Stiamo parlando di Alvaro Morata, attaccante della Spagna, accostato spesso al ‘Diavolo’ anche in passato. Recentemente Morata ha rifiutato un ricco contratto dall’Arabia Saudita affermando di voler restare a Madrid, ma Simeone sembra avere altri piani per l’attacco.