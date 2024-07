Buongiorno Cairo frena l’entusiasmo in casa Napoli | il messaggio è molto forte!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Urbanointerviene nella trattativa trae il. Le parole del presidente granata. Sono ore calde per il futuro di Alessandro. Il centrale del Torino è nel mirino deldi De Laurentiis, il quale sta provando ad assecondare la richiesta di Antonio Conte. Quest’ultimo, stravede per le qualità del difensore centrale e a parer suo si tratterebbe dell’uomo giusto da cui ripartire. Infatti, il capitano granata è reduce da una stagioneimportante e sarebbe ormai pronto al salto di qualità. Proprio in questa direzione starebbe lavorando il. Infatti, il club azzurro garantirebbe al calciatore un contratto importante in vista dei prossimi anni. Al momento, l’accordo con il giocatore non è stato però ancora raggiunto.