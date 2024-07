Ascolti tv del 3 luglio Mara Venier per Padre Pio o il finale di Davos

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 luglio 2024)si è aggiudicata la prima serata di Rai 1, conducendo Una voce perPio da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina. Mentre su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata della serie. E su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto?.è tornata in tv per il tradizionale appuntamento con Una voce perPio. L’edizione 2024 ha visto avvicendarsi sul palco grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano; Rita Pavone; Fausto Leali; Orietta Berti; Maninni; Ermal Meta; Jasmine Carrisi; Raf; Mario Biondi; Vinicio Marchioni. Invece su Rai 3 è andato in onda il consueto appuntamento con Chi l’ha visto? dove Federica Sciarelli si è occupata del caso Orlandi, concentrandosi sulla telefonata di un uomo che fa sentire ai familiari la voce di una ragazza: parte di questo audio non era stata mai trasmessa.