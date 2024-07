Annalisa fa un appello a Carlo Conti per il Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 luglio 2024) Da mesi circolano rumor secondo i quali Elodie esaranno le co-conduttrici del prossimodi. Elodie però in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha rivelato che adesso non ripeterebbe l’esperienza, perché è concentrata sulla musica, ma che si augura che la collega abbia l’opportunità di salire sul palco del Teatro Ariston nelle vesti di conduttrice. Per il momentonon ha contattato nessuno, maai microfoni di Radio Subasio ha detto che accetterebbe un’eventuale proposta e che per lei sarebbe bellissimo andare asenza l’ansia dovuta alla gara dei big.e l’: “fammi vivere questa esperienza”. “Se sono pronta per condurre ildiaccanto a? Oddio, bisognerebbe chiederlo a lui.