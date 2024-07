Abodi e il disastro Italia | È evidente che qualcosa non ha funzionato tra Spalletti team giocatori

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il ministro dello Sportintervistato dal direttore del Foglio Cerasa suldella Nazionalena agli Europei.dice che quella osservata in Germania, contro la Svizzera, è stata “un’immagine oggettivamente traumatica e umiliante” e aggiunge che vedere “una Nazionale che alza bandiera bianca, mettendo in campo una resa incondizionata, è il manifesto di un problema che non si può continuare a nascondere”. “Il calciono – ci dice– ha le sue luci, ma è condizionato dalle tante contraddizioni. Ma per provare a superarle, ciò da cui bisogna partire è, per cominciare, l’autoanalisi, l’autocritica e l’assunzione di responsabilità. Se c’è qualcuno che sbaglia e fallisce, ci deve essere qualcuno che sa assumersi la responsabilità dell’errore”.