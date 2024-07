A Gasperini la magia riuscirà anche con Zaniolo?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Quando si pensa all’ultima parte della carriera di Nicolòsi può non provare un po’ di tristezza. «Purtroppo sembra che resterà alla Roma» disse caustico Mourinho nella sessione di mercato che poi lo vide in realtà andare via. «Se ti vogliono solo Bournemouth e Galatasaray qualche domanda devi fartela» disse invece Tiago Pinto. In quei giorni un gruppo di tifosi si era radunato sotto casa sua per insultarlo e minacciarlo. Eravamo a febbraio 2023 ed eravamo, per, all’estremo opposto dello spettro di amore ed esaltazione vissuto nei primi anni: da giocatore sacro, amato visceralmente dalla tifoseria romanista – e simmetricamente odiato/invidiato dalle altre – a un giocatore spento, ridotto quasi a un meme, distrutto dagli infortuni, dalla sfiducia, dalla narrazione di bad boy cucitagli addosso non tanto per colpe sue quanto del suo entourage.