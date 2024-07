Unimc sempre più internazionale Studenti e prof da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024)piùinternazionali scelgono l’Università di Macerata per la propria formazione, un interesse in crescita dimostrato dalle oltre 1.500 candidature pervenute all’ateneo nei mesi scorsi da più di cinquanta Paesi tra cui Brasile, Canada, Cina, Germania, Danimarca, Egitto, Federazione Russa, Marocco, Messico, Turchia, Stati Uniti d’America e dalle trecento domande presentate per una delle venti borse di studio riservate ai nuovi immatricolati. Anche l’ammontare di ciascuna borsa è aumentato, passando da 7.500 a diecimila euro, comprensivi dell’esonero totale dal pagamento delle tasse. In nome dell’internazionalità, poi, in arrivo adodiciessori e ricercatori da università estere che svolgeranno attività di insegnamento e collaboreranno in progetti di ricerca.