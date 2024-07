Sapete cos’è la depilazione alla francese? Adesso ve lo spieghiamo!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Quando si parla di peli sul corpo esistono diverse correnti di pensiero. C’è chi li elimina completamente da tutto il corpo, chi dedicasolo alcune parti, chi si preferisce tenerli. Insomma, ognuno ha la sua idea ed è giusto che sia così. Vero è poi, che quando si parla diin una zona delicata come quella del pube, la zona bikini per intenderci, ci sono diverse possibilità per eliminare i peli superflui, alcune più soft e altre più radicali come la ceretta brasiliana e, leggermente meno, come la. Uno dei metodi dipiù diffusi e conosciuti, nota anche come French style, e una delle epilazioni più estreme. La, infatti, è adatta in particolare a chi desidera rimuovere quasi ogni pelo dzona bikini, rappresentando di fatto una scelta ottimale ed equilibrata per chi desidera ottenere un risultato curato ma senza dover ricorrererimozione totale dei peli.