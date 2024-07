Sanremo? Preferisco il meteo | Valerio Lundini lancia un nuovo disco e spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è musicista, disegnatore, scrittore, showman, autore tv e radiofonico. Una mente disordinata e geniale che spazia da un genere all'altro. Oggi torna alle origini. Il conduttore di Una pezza diunalbum dal titolo Innamorati della vita insieme alla storica band i Vazzanikki. Ed è già partito per un tour live iniziato il 27 giugno a Napoli che si conclude a Codroipo (Udine) il 14 settembre. La diverte più la tv o il palco? «Sono due divertimenti diversi: questo è più collettivo. Faccio musica da quasi quindici anni, i miei compagni di band sono persone con cui sono cresciuto, ora portiamo semplicemente la nostra follia in posti più grandi. I live danno risultati più immediati. La tv la fai un giorno e poi magari va in onda una settimana dopo».