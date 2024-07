Ricerca decolla il progetto Polymeer | trebbie della birra al posto della plastica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un finanziamento di 4,8 milioni di euro è stato assegnato a due docenti dell’Università degli Studi di Perugia nell’ambito del”, per sviluppare nuovi polimeri in sostituzione delle plastiche tradizionali. Si tratta delle professoresse Assunta Marrocchi, del Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie e Ombretta Marconi, del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali e direttrice del Centro diper l’eccellenza. Lo ha annunciato l’Ateneo che, in una nota, ricorda come “questoè uno dei due finanziati nell’ambito del bando Horizon-Ju-Cbe-2023-r-04 ‘Development of novel, high-performance bio-based polymers and co-polymers’, promosso da Circular bio-based Europe joint undertaking, un partenariato da 2 miliardi di euro tra l’Unione Europea e il Consorzio per le bioindustrie, volto a promuovere la competitività delle bioindustrie circolari in Europa”.