Ricchi e Poveri al Pride di Madrid con la versione in spagnolo di Ma non tutta la vita

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Igrandi ospiti aldicon laindi Ma nonlaAmatissimi e seguiti in tutto il mondo, icelebrano il meraviglioso successo della hit Ma nonla(DM Produzioni su licenza Carosello Records) con unainedita in lingua spagnola del brano: Pero no toda la vida, in uscita venerdì 12 luglio, sarà presentata per la prima volta il 5 luglio adurante le celebrazioni deldi(MADO24 –Orgullo) e disponibile in anteprima su TikTok a partire da sabato 6 luglio, il giorno dopo la loro esibizione. La loro musica dispensa brio, giocosità e messaggi d’amore universali, capaci di intercettare la contemporaneità, come nel singolo estivo Aria, fiaba moderna nella quale non solo “la regina batte il re” ma rivendica la sua libertà nella fluidità dell’aria e dei rapporti tanto da essere divenuta nel tempo la colonna sonora di una delle comunità più colorate di sempre.