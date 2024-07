Nuova rotatoria tra viale Berlinguer e via Sighinolfi a Ravenna | lavori al via lunedì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Aprenderanno il viaprossimo, 8 giugno, i, per un costo che ammonta a circa 800mila euro, riguardanti la realizzazione di una‘a quattro rami’ in corrispondenza dell’intersezione stradale trae via. Come spiega Federica Del Conte, assessore aipubblici, “l’intervento si prefigge l’obiettivo di facilitare e velocizzare le immissioni dei veicoli in corrispondenza dell’intersezione, garantendo comunque la massima sicurezza stradale anche nei giorni di maggiore flusso e rendendo più sicuri i percorsi pedonali sia in corrispondenza dellasia nelle immediate vicinanze”. Infatti, a tale scopo, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale esistente, all’altezza del civico 14, di fronte a Engim Emilia-Romagna, è prevista la realizzazione di un’isola salvagente per i pedoni in attraversamento della carreggiata dotato di 'sicurled', sistema in grado di illuminare i pedoni con contrasto positivo e un elevato illuminamento verticale che aiuta gli automobilisti a individuare la presenza di un passaggio pedonale e del pedone nelle ore notturne.