Marotta | Buchanan? Escludo 2 nomi Lautaro Martinez ancora con noi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024), presidente dell’Inter, ha parlato die delle eventuali mosse dell’Inter. Poi si esprime su. DIFENDERE IL TITOLO – Beppe, durante l’evento per la presentazione dei calendari di Serie A, ha parlato del campionato: «Siamo campioni in carica e dobbiamo difendere il titolo e inoltre siamo l’Inter. Dunque dobbiamo competere sempre al massimo, non dimentichiamoci il Mondiale per club da affrontare con grande spirito. Generalmente è sempre difficile rivincere il campionato perché partiamo da squadra da battere. Ma siamo abituati a questo ruolo e faremo di tutto per rifarlo».– Poiesprime la vicinanza nei confronti di Tajone dribbla gli altrisul mercato: «? Dispiaciuti per il ragazzo, ma è giovane e riprenderà facilmente.