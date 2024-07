Maggioranza e governo l' analisi del sondaggista | come andrà a finire tra Macron e le Pen

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Laassoluta per il Rassemblement national di Marine Le Pen e Jordan Bardella è un miraggio, ma governare senza la destra sarà impossibile. Brice Teinturier,dell'istituto Ipsos in Francia, descrive così la situazione in vista dei ballottaggi. Sinistra e centro fanno le barricate con la "desistenza", facendo ritirare i candidati meno forti. "Le triangolari favorivano il Rassemblement national, perché era arrivato in testa al primo turno in numerose circoscrizioni. Più candidati si ritirano e meno Rn ha la chance di avere laassoluta. Quello che dunque si può già dire è che all'indomani del primo turno con 306 triangolari l'Rn era in ottima posizione per avere unase non assoluta certamente molto ampia nel nuovo Parlamento; dal momento che ci sono state così tante desistenze (218) questa possibilità è completamente da scartare", spiega ilal Corriere.