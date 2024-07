La strana morte di Alex Marangon il sospetto | nel raduno di Vidor consumata l’ayahuasca pianta allucinogena proibita in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Doveva trattarsi di un ritiro musicale-spirituale quello da cui si è allontanatola notte tra il 29 e il 30 giugno, per poi far perdere le proprie tracce per giorni prima di riapparire sul greto del fiume Piave, senza vita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, invece, nessuno è riuscito a controllare gli effetti della ayahuasca, la sostanzaassunta probabilmente dallo stesso. Il corpo senza vita del 26enne di Marcon (Venezia) è stato ritrovato al terzo giorno di ricerche in un isolotto del Piave a, dove si era svolto il ritiro. Il ritrovamento del corpo – Nel frattempo sono emerse nuove testimonianze sull’inspiegabile sparizione del 26enne veneto dal ritiro di due giorni nell’Abbazia Santa Bona di