Inter Buchanan rompe il gioco delle coppie | cosa cambia per Inzaghi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Doccia fredda in casaa casa dello stop di, che costringea fare nuovi ragionamenti ma soprattutto la società a tornare immediatamente sul mercato. Diverse le ipotesi da valutare ma con una sola certezza, dettata dai costi più che dalle caratteristiche MILANO – Il grave infortunio di Tajonin Copa America è un problema tutt’altro che secondario. In primis per il classe ’99 canadese, che dovrà stare fermo per buona parte della nuova stagione. E ovviamente per l’, che da questo momento in poi si ritrova senza un esterno in rosa. Paradossale, considerando che la società nerazzurra decise di anticipare l’arrivo dia Milano già a gennaio. Con l’obiettivo di farlo ambientare in Italia sei mesi prima del ritiro estivo.