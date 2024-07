Hailey Bieber svela il rimedio anti caldo che usa in gravidanza

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 3 luglio 2024), dopo aver annunciato la, non esita a mostrarsi col pancione, tanto da poter essere già considerata un’icona di stile per tutte le mamme in attesa. News I look premaman disono già tendenza L'influencer ha scelto degli abiti sexy e aderenti per il lancio del suo pop up newyorchese, dimostrandosi icona di stile anche in. La modella, però, come ogni altra donna incinta che si ritrovi ad affrontare unain estate, deve anche fronteggiare la canicola e cercare rimedi per non soffrire il; così ha mostrato quello che ha scelto per se stessa: bagni ghiacciati per piedi e caviglie, come mostrato in una storia pubblicata su Instagram.