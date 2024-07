Giacomo Bozzoli sparito nel nulla perquisizioni in casa dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Marcheno (Brescia), 3 luglio 2024 –in corso adie dei suoi parenti, a Soiano, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Idi Brescia sono al lavoro per cercare tutte le possibili tracce utili a ricostruire i movimenti degli ultimi giorni del 39enne, condannato in via definitiva per l'omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno in provincia di Brescia l'8 ottobre 2015. Lo scorso lunedì sera, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione che per lui ha confermato l'ergastolo, isi sono presentati nella residenza dove l'uomo vive con la moglie e il figlio per prelevarlo e condurlo in carcere, ma non lo hanno trovato in. Le ricerche sono scattate immediatamente e sono tuttora in corso, anche all'estero.