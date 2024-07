Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | servono almeno altri sei acquisti Il prossimo arriva in difesa?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze 3 luglio 2024 - Stenta a decollare il mercato della. Kean a parte, non si registrano trattative vicine alla chiusura. Certo, i più ottimisti diranno che la sessione estiva è iniziata ufficialmente solo da due giorni e che davanti ci sono poco meno di due mesi per fare affari. Ma di conto c'è anche chi pensa che la nuovadi Palladino abbia bisogno di tempo e allenamenti per conoscere la richiesta di calcio del tecnico. E che, fondamentalmente, oggi la squadra non ha un reparto di centrocampo. Manca poi un difensore (uno, meglio due), manca un trequartista/esterno perché Zaniolo sembra definitivamente sfumato e manca un'altra punta. Perché Nzola è in uscita e Kean da solo non può bastare. Facendo il conto della serva,sei calciatori dovrannore, comprendendo il numero minimo di tre centrocampisti.