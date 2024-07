Figc la volata è ancora lunga Gravina spiazza i suoi avversari Balata Casini e Albertini in corsa Il presidente si ricandida? Forse

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Gira una voce nei corridoi della: "Certo, avremo pure fatto degli errori e magari la nazionale non sarà di eccelsa qualità. Ma non è che le altre siano molto meglio: se fosse successo a noi quanto accaduto ai campioni del Portogallo, di passare ai rigori con la Slovenia, o il percorso della Francia, ai quarti senza aver segnato finora un solo gol su azione, saremmo comunque stati travolti dalle critiche". Guardare in casa d’altri dopo una disfatta fa sempre comodo e ti porta a rosicare, ma non risolve i problemi. E mentre dal Palazzo del Calcio si ribadisce il concetto espresso prima del mesto ritorno a casa, e cioè che riforme, vivai e rapporti con i club sono fondamentali per ripartire ("Ma se la serie A è in mano ai Fondi stranieri, difficile pensare che a loro interessi qualcosa la Nazionale azzurra", osserva qualche dirigente), le faide interne inquinano tutto il movimento.