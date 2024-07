Fano ecco a voi il Brodetto dell’anno Accomodatevi al Caffè del Porto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Ildelvince a, per il secondo anno consecutivo, la serata finale del Fuori2024, l’iniziativa promossa da Confesercenti a cui hanno partecipato Osteria dalla Peppa, Da Pep, Osteria Pani e Pesci, La Liscia da Ori,del, Ristorantino da Santin, Villamarina, Il Giardino dei Sapori, Trattoria da Ugo, Tinto, Cruiser Cafe Restaurant, Darderi Bistrò. In 21 serate, dal 7 giugno a ieri, sono stati serviti più di 4mila brodetti. Per i titolari didel, Simone Serfilippi e Stefania Palazzini e lo chef SteRomano vincere per la seconda volta il Fuoriè stata una grande soddisfazione: “Con così tanti ristoranti nella competizione e di fronte a tanti colleghi bravi e appassionati proprio non ce l’aspettavamo.