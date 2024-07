Euro 2024 Olanda ai quarti | battuta la Romania 3-0 ora sfida con Turchia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) – L’di Ronald Koeman si qualifica per idi finale di. Gli Oranje hanno avuto la meglio nell’ottavo di finale giocato all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sullaper 3-0, con un gol nel primo tempo e due nel secondo e tante occasioni mancate. Protagonisti dellal’attaccante del Liverpool Gakpo autore del gol del vantaggio al 20? del primo tempo e uomo assist all’83’ per il gol da due passi di Malen che poi cala il tris al 93? e fa doppietta personale. L’affronterà neila, che ha battuto l’Austria per 2-1. Laparte bene ma dopo un avvio di aggressione perde terreno e possesso di palla con l’che conquista metri e grazie a un colpo da biliardo di Gapko sblocca l’incontro al 20?.