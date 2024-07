Diogo Costa il salvatore del Portogallo | All’inizio non voleva giocare in porta L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ha fatto qualcosa di magico ai rigori contro la Slovenia: li ha parati tutti e hato ilai quarti di finale di Euro2024.scrive: Cristiano Ronaldo non è stato l’unico in lacrime. Ancheè scoppiato a piangere quando gli è stato chiesto di commentare le sue gesta dopo la qualificazione della Seleçao ai quarti di finale. Il ventiquattrenne portiere dell’Fc Porto aveva appena offerto una prestazione straordinaria, fermando il 100% dei tiri indegli avversari in una sessione in cui non aveva lasciato nulla al caso, proprio quando i portoghesi cominciavano a pensare di essere battuti da una squadra alla lorota. Un anno e mezzo fa, la Seleçao è stata eliminata dal Mondiale dal Marocco nei quarti di finale, eha avuto una parte di colpa.